Первый тренер Сорокина: Илья силён тем, что умеет ловить свои шансы

Первый тренер вратаря ЦСКА и сборной России Ильи Сорокина Николай Мишин рассказал, какая главная сильная сторона у его бывшего подопечного.

«Чем силён Илья? Тем, что умеет ловить свои шансы. То есть понимает, что шансов много не бывает, и старается воспользоваться любой предоставившейся возможностью. Он вроде скромный и даже стеснительный, а только шанс появляется, он не медлит. Хватает. И это идёт через всю его карьеру. Не будем далеко ходить. Перед чемпионатом мира наша сборная с чехами играла, выпустили Илью. Понятно, что первый номер в команде Андрей Василевский, но Сорокину дали шанс, и он не подвёл. Хотя и не без ошибок сыграл.

Он не поехал в НХЛ и правильно сделал — зачем уезжать, да ещё в таком возрасте? Я помню, как мы об этом говорили. Я сказал ему: «Ты здесь себя прояви сначала, докажи, что достоин». Если он до сих пор не уехал, значит, не доказал. Прежде всего самому себе», — цитирует Мишина пресс-служба КХЛ.