Карлайл: на Кори Перри слишком рано повесили статус возрастного игрока

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл после победы над «Нэшвилл Предаторз» в четвёртом матче финала Запада (3:2 ОТ, 2-2) поделился мнением об игре Кори Перри, который забросил победную шайбу.

«Мне кажется, что статус возрастного игрока на него повесили слишком рано. Ему сколько, только 31? 32. У него недавно был день рождения. Я бы не назвал его ветераном по моим стандартам, потому что таковыми считаю 42-летних или 37-летних парней, отыгравших в лиге по 15-16 сезонов. Но такие, как Перри, безусловно, опытные игроки. И таковым найдётся место в каждом нашем звене, я вам это гарантирую».

Я не считаю, что перевод в третье звено было для него сложным моментом. Возможно, это и было небольшим шоком. Но когда ты объясняешь игроку преимущества и в любой момент можешь вернуть его обратно, ситуация становится не такой драматичной. Когда он в третьем звене, мы всё равно ждём от него продуктивности. При этом он играет против так называемых третьих пар защитников соперника и по-прежнему действует в большинстве", — приводятся слова Карлайла на официальном сайте НХЛ.

Статистика Кори Перри в плей-офф НХЛ сезона-2016/17