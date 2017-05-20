Галлант: когда меня уволили из «Флориды», это по-настоящему задело

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлант поделился мнением о своём увольнении с аналогичного поста во «Флориде Пантерз».



«В первые две недели после увольнения мне пришлось действительно непросто, если честно. Всё оставалось непросто вплоть до получения следующей работы, потому что я очень её люблю. Наша команда двигалась в верном направлении, а я был счастлив. Когда меня освободили от обязанностей, меня это по-настоящему задело», — приводит слова Галланта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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