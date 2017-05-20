Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Галлант: когда меня уволили из «Флориды», это по-настоящему задело

20 мая 2017, суббота. 09:16. Хоккей

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлант поделился мнением о своём увольнении с аналогичного поста во «Флориде Пантерз».

«В первые две недели после увольнения мне пришлось действительно непросто, если честно. Всё оставалось непросто вплоть до получения следующей работы, потому что я очень её люблю. Наша команда двигалась в верном направлении, а я был счастлив. Когда меня освободили от обязанностей, меня это по-настоящему задело», — приводит слова Галланта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Он — герой и козёл отпущения». Реакция Америки на вылет Овечкина
Вылет из плей-офф Александра Овечкина никого не оставил равнодушным: кто-то сочувствовал, а кто-то злобно ухмылялся.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Флорида Пантерз Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
20 мая 2017, суббота
09:30 Мяяття: Мюррей был бесподобен, он держал «Питтсбург» в игре
09:16 Галлант: когда меня уволили из «Флориды», это по-настоящему задело
07:03 Кросби вышел на 4-е место по голам в Кубке Стэнли среди действующих игроков
06:16 Малкин повторил рекорд Ягра по количеству игр за «Питтсбург» в Кубке Стэнли
05:46 Гол и передача Кросби помогли «Питтсбургу» сравнять счёт в серии с «Оттавой»
00:58 «Эдмонтон» подписал контракт новичка с вратарём Уэллсом
00:34 Смит: «Оттава» рискует почувствовать излишнюю раскованность, надо быть начеку
00:22 Нападающий «Нэшвилла» Джохансен выбыл до конца плей-офф из-за травмы
00:19 Макартур: у «Оттавы» нет сомнений, что сейчас Карлссон — лучший хоккеист в мире
19 мая 2017, пятница
23:43 Купер: Галлант — отличная находка для «Вегаса», у него большие хоккейные знания
23:42 Нападающий «Сан-Хосе» Уорд перенёс операцию на плече
23:19 Райан: «Питтсбург» захочет реабилитироваться и будет силён в четвёртом матче
22:41 Защитник Евгений Курбатов продлил контракт с «Торпедо» на один год
22:15 Нападающий Станислав Галиев покинет систему «Вашингтона»
22:13 «Корона» для Знарка — в фотообзоре тренировки перед матчем с Канадой
22:00 Умарк: я всегда ненавидел Финляндию, обыграть её будет приятно
21:33 Защитником сборной Латвии Балинскисом заинтересовались в НХЛ
21:18 Дэйли: не уверен, что МОК пригласит НХЛ на Олимпиаду-2022 в Китай
20:46 Мэтт Мюррей займёт место в воротах «Питтсбурга» в четвёртом матче с «Оттавой»
20:12 Витолиньш: в матче с Канадой выпустим Кузнецова в звене с Кучеровым и Панариным
20:09 Кузнецов: канадцы разве могут чем-то запугать Россию? Вроде бы нет
20:02 Витолиньш: Наместников не тренировался, но он будет готов сыграть с Канадой
19:57 Хекстолл: между Канадой и Россией уже нет ненависти, но мы друг друга не любим
19:24 Брассар: те, кто называет хоккей «Оттавы» скучным, возможно, просто завидуют нам
19:04 Мутко: если Россия сыграет с Канадой, как с чехами, можно рассчитывать на победу
19:01 Кузнецов тренируется вместе с Панариным и Кучеровым, Наместников на лёд не вышел
18:48 Карлайл: на Кори Перри слишком рано повесили статус возрастного игрока
18:41 Быков: в полуфинале ЧМ-2017 с Канадой всё зависит от амбиций сборной России
18:20 Первый тренер Сорокина: Илья силён тем, что умеет ловить свои шансы
17:50 Маккиннон: готовы к полуфиналу ЧМ, Канада часто обыгрывала Россию
17:35 Крис Ли: постараемся остановить звено Шипачёва, я знаю этих хоккеистов по КХЛ
17:33 Фазель: совместная заявка помогла Беларуси и Латвии получить ЧМ-2021
17:33 Василевский — первый вратарь сборной России, сделавший три «сухаря» на одном ЧМ
17:27 Фазель: у Новосибирска отличный шанс получить МЧМ-2023
17:06 Купер: лучший сценарий – победа Канады, и все игроки «Тампы» забросят шайбу
17:03 Киллорн: готовимся к матчу с Россией и знаем, какие броски наносить Василевскому
17:02 Власич: не хочу никого персонально выделять у России, соперник мастеровит
17:00 Овертайм в финалах ЧМ с 2018 года будет играться в формате «4 на 4»
16:31 Сборная России вовремя прибыла из Парижа в Кёльн
16:17 Женский МЧМ-2018 пройдёт в Нижнем Новгороде
16:00 Городецкий: Новосибирск подтверждает серьёзные намерения провести МЧМ-2023
15:59 «Адмирал» летом проведёт товарищеский матч со сборной Кореи
15:42 Чемпионат мира – 2022 пройдёт в Финляндии
15:29 Селянне: разочарован решением НХЛ по Олимпиаде, согласен с Овечкиным
15:21 Минское «Динамо» откажется от легионеров среди игроков и тренеров
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, выйдет в финал чемпионата мира – 2017?
Архив →
© championat.com, 2000–2017