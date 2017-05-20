Брызгалов: реального противостояния с Канадой нет, есть они и все остальные

Известный вратарь Илья Брызгалов поделился мыслями о противостоянии с канадцами.



«Нам надо бы подтянуться к их уровню, чтобы противостояние снова стало настоящим, конкретным соперничеством. А то как – никакого реального противостояния с Канадой-то уже давно нет. Есть канадцы, и есть все остальные. На протяжении последних десяти лет они выигрывают абсолютно всё, и довольно легко и просто. У них даже проблем не возникает.



Мы остановили их на ЧМ-2009? Да, там очень мощная команда была. Ничуть не хуже той, что собралась в Квебеке в 2008 году. И мы их обыграли. Но после этого уже всё. Мы тогда молоды были, еще советское поколение играло», — цитирует игрока «Спорт-экспресс».

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