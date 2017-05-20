Олег Знарок проиграл Канаде третий матч во главе сборной России

Сборная России потерпела поражение от команды Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею — 2017, встреча завершилась со счётом 2:4. Российская сборная упустила преимущество в две шайбы.



Таким образом, Олег Знарок, тренирующий национальную команду с 2014 года, проиграл канадцам третий матч подряд. Сборной России под руководством Знарка ещё не удавалось добиться победы над сборной Канады.

До сегодняшней встречи Россия под руководством Знарка проиграла Канаде в финале ЧМ-2015 — 1:6 и в полуфинале Кубка мира — 2016 — 3:5.