Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ-2017, упустив преимущество в два гола

Сборная России потерпела поражение в полуфинальной встрече чемпионата мира по хоккею — 2017 с командой Канады, встреча завершилась со счётом 2:4. Канадцы прошли в финал, команда Олега Знарка сразится за бронзовые медали.

Во втором периоде россияне забросили две шайбы, голы после красивых комбинаций забили Евгений Кузнецов и Никита Гусев. На старте третьего периода Канада реализовала большинство, шайбой отметился Марк Шайфли. Последние пять минут стали решающими — Канада забила два гола усилиями Натана Маккиннона и Райана О`Райлли, переломив ход встречи. Последнюю шайбу, уже в пустые ворота, забил Шон Кутюрье — 4:2.