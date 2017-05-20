Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Андронов: понимаем, что упустили большой шанс, и за болельщиков обидно

20 мая 2017, суббота. 19:10. Хоккей

Форвард сборной России Сергей Андронов прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года с канадцами (2:4). Россияне вели со счётом 2:0, но пропустили четыре шайбы в третьем периоде.

«Предвзятое судейство? Много удалений было, но не знаю, предвзятое или нет, хотя зачастую даже момента не видно, за что удаляют. Равняли? Да кто его знает. Понимаем, что упустили большой шанс, и за болельщиков обидно, они хорошо нас поддерживали», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала
Сборная России вела в полуфинале ЧМ-2017 со счётом 2:0, но не смогла удержать победу и пропустила Канаду в финал.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Сергей Андронов ЧМ-2017
Новости. Хоккей
20 мая 2017, суббота
20:18 Кровь Андронова, десант жён, опустошённые хоккеисты. Фотообзор Канада — Россия
20:08 Мутко: канадцы в полуфинале ЧМ-2017 с Россией переломили игру нашим же оружием
20:02 Новиков: тренерский штаб сборной России не в состоянии вести топовые матчи
19:37 Знарок — о плохой статистике на вбрасываниях у Шипачёва: готовится к НХЛ
19:35 Михайлов: надо было ухитриться проиграть третий период со счётом 0:4
19:35 Знарок: с Гавриковым всё очень плохо
19:31 Мэтисон: после второго периода мы продолжали верить, что победим
19:29 Купер: полуфинал с Россией был невероятным, соперник сыграл на пределе
19:29 Что помешало сборной России выиграть у Канады в полуфинале ЧМ-2017?
19:29 Панарин, Белов и Василевский — лучшие игроки сборной России на ЧМ-2017
19:28 Скиннер: сборная Канады — хорошая команда, мы смогли перебороть неудачи
19:21 Знарок: мне не в чем упрекнуть сборную России, ребята бились до последнего
19:15 О`Райлли: в один момент канадцы перестали думать и просто начали играть в хоккей
19:14 Симмондс: у России хорошая команда, но в третьем периоде мы сыграли лучше
19:14 Парэйко: сборная России – самый трудный соперник из тех, с кем играли на ЧМ-2017
19:10 Андронов: понимаем, что упустили большой шанс, и за болельщиков обидно
19:08 Орлов: при счёте 2:0 сборная России должна была спокойно играть и не ошибаться
19:05 Дадонов: не сказал бы, что Канада была непобедимой в полуфинале ЧМ-2017
19:05 Пикар: при счёте 0:2 никакой паники у сборной Канады не было
19:01 Панарин: поганое поражение — могли быть на коне, а оказались под конём
18:55 Третьяк: могли обыграть Канаду, всё было в наших руках, но помешали удаления
18:54 Олег Знарок проиграл Канаде третий матч во главе сборной России
18:48 Кожевников: судьи делали уникальные вещи и не давали играть сборной России
18:46 Россия не может выиграть у Канады на крупных международных турнирах с 2011 года
18:42 Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ-2017, упустив преимущество в два гола
18:39 Хагелин: Флёри, наверное, лучший из партнёров по команде, с которыми я играл
18:12 На матче Канада — Россия в полуфинале ЧМ-2017 присутствуют 16 469 зрителей
18:09 Рачковский покинул пост президента ФХРБ, его место занял Шапиро
17:44 Брызгалов: реального противостояния с Канадой нет, есть они и все остальные
17:16 Форвард Пушкарёв продлил контракт с «Барысом»
16:56 Карлссон: есть разочарование, «Питтсбург» контролировал наши выходы из защиты
16:39 Флери: не хочу говорить о себе, главное, что «Питтсбург» победил
16:17 Карлайл: «Нэшвиллу» разрешали свободу у наших ворот, мы стали играть так же
15:57 Фазель: ИИХФ по-прежнему готова к диалогу с НХЛ по поводу Олимпиады-2018
15:53 «Барыс» ведёт переговоры с нападающим Линденом Веем
15:35 Фазель: никаких жалоб и возражений от России по переезду в Париж не поступило
15:33 Райндль: проблемы со льдом были только на играх Словакии, дело в массажном масле
15:23 Опубликован состав сборной Канады на матч 1/2 с командой России
15:21 Курбатов: сборная Канады хочет сыграть на этапах следующего Евротура
14:58 Президент «Барыса»: с Бойдом, Боченски и Даллмэном идут тяжёлые переговоры
14:54 ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на полуфинальный матч с Канадой
14:37 Сборная России прибыла на полуфинальный матч ЧМ-2017 с командой Канады
14:33 А. Медведев: пора Знарку со сборной России начинать обыгрывать Канаду
14:18 Ритчи: «Анахайму» по силам выиграть второй матч подряд
14:00 Билеты на полуфинал ЧМ-2017 Канада — Россия ещё есть в продаже
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что помешало сборной России выиграть у Канады в полуфинале ЧМ-2017?
Архив →
© championat.com, 2000–2017