Андронов: понимаем, что упустили большой шанс, и за болельщиков обидно

Форвард сборной России Сергей Андронов прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года с канадцами (2:4). Россияне вели со счётом 2:0, но пропустили четыре шайбы в третьем периоде.

«Предвзятое судейство? Много удалений было, но не знаю, предвзятое или нет, хотя зачастую даже момента не видно, за что удаляют. Равняли? Да кто его знает. Понимаем, что упустили большой шанс, и за болельщиков обидно, они хорошо нас поддерживали», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.