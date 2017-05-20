Наместников: в полуфинале с Канадой чуть-чуть не хватило, это самое обидное

Нападающий сборной России Владислав Наместников прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года с Канадой (2:4).

«Никаких эмоций сейчас нет. Как моя нога? Это неважно сейчас, мы уступили — вот это тяжело. Два хороших периода и один плохой? В третьем пропустили быстрый гол, он придал канадцам сил. Соперник побежал вперёд и забил ещё. Нам следовало быть более сконцентрированными. Все парни боролись. Чуть-чуть не хватило, и это самое обидное», — цитирует Наместникова пресс-служба ФХР.