Депутат Госдумы: результатом гордиться нельзя, но и ругать сборную России — тоже

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал поражение сборной России от Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (2:4).

«Досадные ошибки в конце. Я считаю, что вратарь не виноват, это были провалы нашей обороны. Но всё-таки наша команда смотрелась очень достойно. Сейчас надо уже думать о бронзовой медали.

Таким результатом гордиться нельзя. Это результат проигравшей команды. Думаю, что высказываю мнение миллионов наших болельщиков, говоря, что ни в коем случае нельзя ругать нашу команду. Это игра, это спорт", — цитирует Свищёва «Лайф».