Кинэн: китайцы планируют ставить на коньки по 100 тысяч детей в год

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн рассказал о планах развития хоккея в Китае.

«Я приехал на чемпионат мира, чтобы просмотреть и подобрать игроков для „Куньлуня“. Кроме того, Китай вместе с ИИХФ развивает олимпийскую программу, поэтому я встречался с Рене Фазелем. Китайцы начинают в хоккее с нуля, будут созданы юниорская, молодёжная, женская команды. Их цель — в течение пяти лет ставить на коньки по 100 тысяч детей в год, чтобы к началу Олимпиады хоккеем занималось около полумиллиона детей. Это означает развитие инфраструктуры, строительство катков, обучение тренерскому делу, судейству, вождению „Замбони“ — всё (смеётся).

Китайцам меня порекомендовали россияне. Сначала я стал советником, а потом меня попросили быть тренером. Я подумал пару дней и согласился, но сказал, что не хочу заниматься абсолютно всем, мне нужны помощники. Я не чувствую, что готов уйти на пенсию, у меня слишком много энергии и страсти к хоккею. Работа в Китае — невероятная возможность стоять у истоков хоккея в стране с самым большим населением в мире и способствовать развитию игры. Мы будем просматривать ребят из Северной Америки, у которых уже есть китайское гражданство. Через пять лет они смогут составить костяк сборной. Правительство полностью нас поддерживает. У меня нет сомнений, что Китай однажды станет силён в хоккее. Вы только представьте — 1,3 млрд человек! 500 тысяч будут заниматься хоккеем. Также в планах является создание собственной лиги", — сказал Кинэн в эфире TSN.