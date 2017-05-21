Фетисов: ошибки сборной России в обороне не должны случаться на таком уровне

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России от Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (2:4).

«Настоящий интригующий полуфинал, оправдал в плане ажиотажа и интереса. Ребята старались, и был хороший шанс, я верил до последнего, что мы победим. Ошибки обороны, которые привели к проигрышу, не должны случаться на таком уровне», — цитирует Фетисова «Лайф».

Россияне потерпели поражение, упустив преимущество в две шайбы. В матче за третье место наша команда встретится с Финляндией.