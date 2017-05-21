Марнер: было здорово посмотреть, на что способна Канада, когда проигрывает

Нападающий сборной Канады Митч Марнер прокомментировал победу над Россией в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (4:2).

«Во втором перерыве мы разговаривали о том, что нужно сохранять спокойствие. У нас не закончилось большинство, мы разобрали, как нам нужно разыграть лишнего. Было важно, что мы начали период с заброшенной шайбы. Мы вышли и сыграли так, как и хотели.

Конечно, мы больше не хотим ставить себя в такую ситуацию, но было здорово чувствовать уверенность в раздевалке, посмотреть, на что мы способны, когда проигрываем. Мы никогда не переставали верить друг в друга. У нас очень сплочённая команда, мы уже вместе почти месяц и получаем удовольствие. Не хотели заканчивать матч плохо. Мы понимали, какая перед нами возможность, это заставило нас собраться и провести ударный третий период», — сказал Марнер в эфире TSN.