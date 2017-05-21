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Защитник «Питтсбурга» Руведел получил сотрясение мозга в 4-м матче с «Оттавой»

21 мая 2017, воскресенье. 00:25. Хоккей

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Чад Руведел получил сотрясение мозга в четвёртом матче финала Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз». Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан.

«Чад выбыл с сотрясением мозга. Он пройдёт обследование, когда мы вернёмся в Питтсбург», — приводит слова Салливана пресс-служба клуба.

В концовке первого периода нападающий «Оттавы» Бобби Райан провёл силовой приём на Руведеле, ударив его в голову. Защитник покинул площадку и не смог вернуться в игру. «Питтсбург» одержал победу со счётом 3:2, сравняв счёт в серии — 2-2.

Турнирная таблица плей-офф НХЛ

Видео эпизода можно посмотреть в YouTube.

Источник: Официальный сайт "Питтсбург Пингвинз" Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Майк Салливан Травмы - хоккей
Новости. Хоккей
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