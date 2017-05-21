Лучшие голы и сейвы полуфиналов ЧМ-2017

21 мая чемпионат мира подойдёт к концу. За третье место побьются национальные команды Финляндии и России, а канадцы сыграют со шведами в финале турнира.

Команда Олега Знарка потеряла четыре очка на групповом этапе — одно в стартовом матче ЧМ-2017 со шведами и три в заключительном матче группового этапа с американцами. Сборная России заняла второе место в группе А и в четвертьфинале уверенно и всухую обыграла чешскую сборную — 3:0. После двух периодов полуфинального матча с Канадой россияне вели 2:0, но пропустили четыре безответных шайбы в третьем периоде.

Финны заняли четвёртое место в группе B и в четвертьфинале выбили из плей-офф ЧМ-2017 американцев. В полуфинале команда Марьямяки уступила шведам.

«Чемпионат» подвёл итоги полуфинальных матчей ЧМ-2017 и предлагает видео лучших голов и сейвов предпоследнего игрового дня ЧМ-2017.

Также видео доступно на «Чемпионате»

Также видео доступно на «Чемпионате»