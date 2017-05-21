Макартур: игроки «Оттавы» понимают, что по-прежнему в порядке

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Кларк Макартур высказал мнение о ходе финальной серии Восточной конференции НХЛ с действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз». Счёт в серии 2-2.

«В матчах с таким соперником, как «Питтсбург», нельзя ждать до самого конца, чтобы попытаться отыграться. Делать это каждый вечер просто не получится. Соперник хорошо поработал в обороне в концовке. Всегда неприятно так проигрывать домашний матч. В то же время понимаем, что мы по-прежнему в порядке», – сказал нападающий.