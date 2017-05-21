Вагнер: «Анахайму» надо задейтвовать все преимущества

Нападающий «Анахайм Дакс» Крис Вагнер прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:3) в пятом матче финальной серии Западной конференции розыгрыга Кубка Стэнли (2-3).

«Я не знаю, насколько велика их заслуга, тут больше мы сами просто ноги волочили. Нам никак не удавалось закрепиться с шайбой в их зоне, поэтому не получалось создавать моменты.

То, что мы дошли до этой стадии, – большая честь. Мы её заслужили. Надо использовать эту возможность, задействовать все наши преимущества. Сейчас нам нужны две победы подряд, так что никакого выбора в том плане, что нужно добавлять, у нас просто нет», – сказал Вагнер.