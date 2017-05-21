Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вагнер: «Анахайму» надо задейтвовать все преимущества

21 мая 2017, воскресенье. 11:53. Хоккей

Нападающий «Анахайм Дакс» Крис Вагнер прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:3) в пятом матче финальной серии Западной конференции розыгрыга Кубка Стэнли (2-3).

«Я не знаю, насколько велика их заслуга, тут больше мы сами просто ноги волочили. Нам никак не удавалось закрепиться с шайбой в их зоне, поэтому не получалось создавать моменты.

То, что мы дошли до этой стадии, – большая честь. Мы её заслужили. Надо использовать эту возможность, задействовать все наши преимущества. Сейчас нам нужны две победы подряд, так что никакого выбора в том плане, что нужно добавлять, у нас просто нет», – сказал Вагнер.

Гецлаф: во втором и третьем периодах соперник переиграл «Анахайм»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Нэшвилл Предаторз
Новости. Хоккей
21 мая 2017, воскресенье
11:53 Вагнер: «Анахайму» надо задейтвовать все преимущества
11:34 Форсберг: в шестом матче у «Нэшвилла» будет преимущество за счёт своей площадки
11:13 Годро: мой дебют? О чём-то большем мечтать даже не приходилось
11:11 Суббэн: Оберг вполне готов играть в НХЛ стабильно
10:58 Канадцы — в 3 раз подряд в финале, россияне в 1 раз сыграют с финнами за бронзу
10:30 Макартур: игроки «Оттавы» понимают, что по-прежнему в порядке
10:27 Фазель: ИИХФ довольна числом болельщиков на ЧМ-2017 в Париже
10:18 Ринне: «Нэшвилл» не хочет ещё раз возвращаться в Анахайм
10:15 Бьюгстад: не вижу причин, почему у Галлана не получится поднять «Вегас»
10:00 «Эдмонтон» продлил контракт с нападающим Пакариненом
09:45 Гецлаф: во втором и третьем периодах соперник переиграл «Анахайм»
09:30 Гибсон получил травму и не вышел на 2-й период,«Анахайм» пропустил 3 гола
09:15 Лавиолетт: это не первый раз, когда «Нэшвилл» играет без некоторых лидеров
09:15 Карлайл: Ринне часто играл в зоне соперника, используя ошибки «Анахайма»
09:15 Уилсон – 5-й игрок в истории «Нэшвилла», забивший 13 голов в плей-офф НХЛ
09:11 Лучшие голы и сейвы полуфиналов ЧМ-2017
09:00 Кюнхакль, Раст, Хёрнквист и Шульц могут сыграть в 5-м матче серии с «Оттавой»
09:00 Форсберг делит с Эратом 4-е место по очкам в истории «Нэшвилла»
08:18 Пажо: «Оттаве» в игре с «Питтсбургом» нужно мощно начать, не ждать 3-го периода
08:15 Назаров: жизнь на полуфинале с Канадой не заканчивается, надо продолжать работу
08:02 Буше: у «Оттавы» не будет сильных изменений в тактике в 5-й игре с «Питтсбургом»
07:43 Мутко: НХЛ приняла неспортивное решение, отказавшись от участия в ОИ-2018
05:08 «Нэшвилл» одержал волевую победу над «Анахаймом» и повёл 3-2 в серии
00:57 Фанёф: неприязнь между «Оттавой» и «Питтсбургом» растёт
00:47 Фарм-клуб «Аризоны» подписал контракт с братом Оливера Экман-Ларссона
00:47 Куниц: когда Кросби играет так, как в четвёртом матче, это заводит «Питтсбург»
00:25 Защитник «Питтсбурга» Руведел получил сотрясение мозга в 4-м матче с «Оттавой»
00:05 Сятери: у России много мастеров, Финляндии надо сыграть лучше, чем в полуфинале
00:05 Д. Клингберг: финал Швеция — Канада — звучит неплохо, это будет как матч НХЛ
00:00 Марнер: было здорово посмотреть, на что способна Канада, когда проигрывает
00:00 Фетисов: ошибки сборной России в обороне не должны случаться на таком уровне
20 мая 2017, суббота
23:41 Кинэн: китайцы планируют ставить на коньки по 100 тысяч детей в год
23:41 Нюландер: мы не особо смотрели игры Канады на ЧМ, но это великолепная команда
23:17 Осала: сборная Финляндии сможет восстановиться на 100% и даст бой России
23:14 Кукконен: сборной Финляндии важно выиграть бронзовые медали ЧМ-2017
23:06 Бродин: понимаем, что Швеции с Канадой будет тяжело, они обыграли Россию
23:05 Марьямяки: каждый в сборной Финляндии хочет обыграть Россию
23:03 Грёнборг: если Канада обыграла Россию, это не значит, что она фаворит финала
23:02 Хиетанен: Швеция использовала шансы в большинстве, побьёмся с Россией за бронзу
23:02 Швед выкинул финна за борт, вратарь пугал своей маской. Фотообзор полуфиналов ЧМ
22:53 Хедман: сборная Швеции хорошо играла все 60 минут в матче с Финляндией
22:49 Рантанен: в матче с Россией за бронзу Финляндия сделает всё для победы
22:39 Сборная России сыграет с Финляндией в матче за третье место ЧМ-2017
22:21 Швеция обыграла Финляндию в полуфинале ЧМ-2017 и поборется за золото с Канадой
22:15 Депутат Госдумы: результатом гордиться нельзя, но и ругать сборную России — тоже
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что помешало сборной России выиграть у Канады в полуфинале ЧМ-2017?
Архив →
© championat.com, 2000–2017