Оберг: я ударился лицом об лёд и потерял зуб, но голове это никак не повредило

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Понтус Оберг поделился впечатлениями после пятого матча серии с «Анахайм Дакс» (3:1, 3-2 в серии), где он забросил победную шайбу.



«Меня вызвали на медицинский осмотр сразу после того, как я забил гол. Я этого не ожидал. Мне совсем не было больно. Но лига сказала, так что у меня не было выбора. В том эпизоде я ударился лицом об лёд и потерял зуб, но голове это никак не повредило.



Мой отец — плотник. Но он любит играть в хоккей. Так я и начал им заниматься. А мама играла в гандбол. Так что у меня не было выбора, кроме спорта», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Фиддлер: такие голы от невоспетых героев, как забил Оберг, нужны в плей-офф