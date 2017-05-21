Фиддлер: такие голы от невоспетых героев, как забил Оберг, нужны в плей-офф

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Вернон Фиддлер поделился впечатлениями после победы в пятом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (3:1, 3-2 в серии), отметив гол молодого шведского нападающего Понтуса Оберга, который сделал счёт 2:1.



«Заброшенная шайба Оберга? Именно такие голы от невоспетых героев нужны в плей-офф. Чемпионские команды вспоминают такие моменты и ребят, которые в неожиданные моменты сделали какие-то ключевые вещи», — приводит слова Фиддлера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Анахаймом» и повёл 3-2 в серии