Кросби: в четвёртом матче я ничего не делал по-другому

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлениями после победы в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Стэнли-2017 с «Оттавой Сенаторз» со счётом 3:2 (счёт в серии 2-2) отметив, что не менял стиль своей игры. Ранее часть партнёров по команде высоко оценили игру нападающего, отметив его вклад.



«Я ничего не делал по-другому. Просто вся команда с первых минут действовала с полной самоотдачей. Надо так же играть в пятом матче», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Куниц: когда Кросби играет так, как в четвёртом матче, это заводит «Питтсбург»