Киселевич и Гавриков стали самыми полезными игроками сборной России на ЧМ

Защитники сборной России Богдан Киселевич и Владислав Гавриков завершили чемпионат мира – 2017 с показателем полезности «+9».



Это лучший показатель в российской команде и один из лучших среди игроков всех сборных. Впереди только нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер («+11»). Никита Кучеров и Владислав Наместников закончили турнир с «+7». Единственными игроками в составе сборной России, кто закончил турнир с отрицательным показателем полезности, стали Иван Проворов («-1») и Андрей Миронов («-2»).

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.