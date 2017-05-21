Александр Овечкин первым поздравил Олега Знарка с бронзой ЧМ-2017

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, кто первым поздравил его с бронзовой медалью на чемпионате мира – 2017.



«Первым меня поздравил Овечкин с третьим местом. Не скажу, что бронза — привычка. Четвёртый год уезжаем с медалями. Хотя мы стремились к большему», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Сборная России получила бронзовые медали на втором мировом первенстве подряд. На ЧМ-2017 россияне выиграли восемь из десяти матчей, проиграв сборным Канады (2:4) и США (3:5).

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.