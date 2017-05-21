ЧМ-2017: стали известны составы сборных Швеции и Канады на финал турнира

Стали известны составы сборных Швеции и Канады на финал чемпионата мира по хоккею — 2017, информирует официальный сайт ИИХФ.
Канада:
Пикар (Джонсон);
Маккиннон — Скиннер — Шайфли, Парэйко — Власич;
Симмондс — Жиру — О`Райлли, Демерс — Де Хаан;
Дюшейн — Кутюрье — Киллорн, Моррисси — Мэтисон;
Шенн — Конечны — Марнер, Пойнт, Ли.
Швеция:
Лундквист (Фаст);
Строльман — Хедман, Линдхольм — Раск — Ландеског;
Экман-Ларссон — Бродин, Линдберг — Бекстрём — Нюландер;
Д. Клингберг — Эдлер, Эверберг — Нордстрём — Карлссон;
Холм, Лундквист Дж. — Эрикссон Эк. — Сёдерберг, Крюгер.
Посмотреть видео приезда сборной Канады можно на «Чемпионате».