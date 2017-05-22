Нападающий сборной Швеции Нюландер признан самым ценным игроком ЧМ-2017

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею-2017, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Победителем турнира стала сборная Швеции, обыгравшая в финале команду Канады со счётом 2:1 Б. Третье место у сборной России, переигравшей финнов (5:3).



Нюландер в 10 матчах чемпионата мира записал на свой счёт 14 (7+7) результативных баллов. Шведский хоккеист также попал в символическую сборную турнира:

Символическая сборная ЧМ:

Василевский (Россия);

Парайко (Канада) — Зайденберг (Германия);

Панарин (Россия) — Маккиннон (Канада) — Нюландер (Швеция).