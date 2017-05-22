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Ли: надеюсь, выступление на ЧМ-2017 поможет поехать на Олимпиаду

22 мая 2017, понедельник. 01:31. Хоккей

Защитник сборной Канады Крис Ли прокомментировал поражение от сборной Швеции по буллитам со счётом 1:2 в финале чемпионата мира 2017 года.

«Мы провели замечательный матч, но, к сожалению, уступили. Нужно было забивать больше одного гола. Все эмоции в полуфинале с Россией не оставили, сегодня мы были готовы ради своей страны выиграть золото. Надеюсь, что выступление на чемпионате мира поможет мне поехать на Олимпиаду. Отличный опыт, особенно для такого игрока как я. Здорово, что я появился на виду у тренерского штаба сборной Канады», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей Крис Ли
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