Канада сохранила первое место в рейтинге IIHF, Россия — вторая, Швеция — третья

Сборная Канады осталась на первом месте в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), несмотря на поражение в финале чемпионата мира — 2017 от Швеции (1:2 Б), сообщается на официальном сайте ЧМ.

Вторую строку в рейтинге занимает сборная России, которая стала бронзовым призёром чемпионата мира, обыграв в матче за третье место Финляндию (5:3). Третьими идут шведы, поднявшиеся на две позиции.

Далее в рейтинге следуют сборные Финляндии, США, Чехии, Швейцарии и Германии. Замыкают десятку сильнейших национальные команды Норвегии и Беларуси.