Салливан: «Питтсбург» провёл одну из лучших своих игр

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги пятого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Оттавой Сенаторз». «Пингвинз» на своём льду разгромили соперника со счётом 7:0 и вышли вперёд в серии — 3-2.

«Безусловно, команда сегодня сыграла чрезвычайно хорошо. Нам понравилось каждое звено. Солидная была игра. Наверное, одна из наших лучших игр. Их было немного, но эта — одна из них. Сегодня ребята были готовы к матчу, и это нам очень пригодится в дальнейшем», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Шестая игра серии пройдёт на площадке «Оттавы».