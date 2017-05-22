Плющев: поражение от Канады системное, надо возрождать молодёжный хоккей

Бывший главный тренер сборной России, экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев подвёл итоги ЧМ-2017. Сборная России второй год подряд стала третьей.

«Главный матч всего турнира — полуфинал с Канадой — оставил тягостное впечатление. Хорошие два периода перечеркнул провальный третий. И это системное поражение, ведь Канаде мы проигрываем уже шесть лет. Нужно очень внимательно разобраться в тех проблемах, которые тянут назад российский хоккей. И прежде всего хоккей молодёжный. Возможно, зоной риска стал второй перерыв — как, кстати, и в бронзовом матче. Эйфория первых 40 минут где-то команду захлестнула, а так нужные, мобилизующие, слова, видимо, не прозвучали. Ну и конечно, с канадцами никогда нельзя играть на удержание счёта. Никогда! Повторилась история матча с американцами, когда мы, имея все ресурсы для победы, сделали те же самые ошибки.

Победа России над Канадой могла стать для мирового хоккея революционной. Это сегодня после регулярных триумфов «кленовые листья» смотрят на остальной мир свысока, а НХЛ позволяет себе не участвовать в Олимпиадах. Не исключаю, что в случае безусловного поражения Канады — а к нему после первых 40 минут полуфинала всё шло — родоначальники хоккея смогли бы пролоббировать поездку НХЛ на Олимпиаду — за реваншем. И это был бы очень крутой поворот для мирового хоккея! Большой хоккей — это не только спорт, но и экономика, и политика.

На ЧМ-2017 в вопросе комплектации больших ошибок мы не увидели. Хотя, конечно одного-двух ярко выраженных лидеров, опытных игроков уровня Ковальчука, Мозякина или Зарипова нашей молодой команде в решающих матчах и в решающих перерывах для решения турнирной задачи не хватило. Надо возрождать молодёжный хоккей. МХЛ — это не лига массового катания, в ней должны играть лучшие юниоры страны. Когда молодёжный конвейер запустим, в национальной сборной конкурс будет не два человека на место, а сто два. Тогда и сможем побеждать не только кёльнскую, пятую, сборную Канады, но и первую», — цитирует Плющева Russia-Hockey.