Кулик: когда появился вариант со «Спартаком», сделать выбор не составило труда

Защитник Евгений Кулик поделился эмоциями от подписания контракта со «Спартаком».

«По окончании сезона мы по обоюдному согласию сторон расторгли контракт с «Югрой». Если говорить о вариантах продолжения карьеры, у меня были предложения от нескольких клубов, но когда появился вариант со «Спартаком», сделать выбор не составило труда. Ощущения от возвращения самые приятные, с нетерпением жду начала сезона! Очень скучал по родному клубу, по болельщикам, по атмосфере, которая царит в «Спартаке».

Конечно, следил за «Спартаком» из Омска и Ханты-Мансийска. Следил не только за хоккейным, но и за футбольным клубом. Поздравляю всех болельщиков «Спартака» со столь долгожданным трофеем!" — цитирует Кулика пресс-служба клуба.