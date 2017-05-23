Кожевников: к Захаркину никак не отношусь, поскольку пока нет результата

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги старта трансферной кампании клубов КХЛ.

«Кто удивил в первые три селекционные недели в КХЛ? ЦСКА. С ресурсами проблем нет, а потому состоялась массовая закупка — Шалунов, Шумаков, Бурдасов, Окулов и так далее. Мощно сработано. В последнее время многие наши ведущие игроки едут в НХЛ, поэтому каждый удержанный в КХЛ работает и на клуб, и на Лигу, и на российских болельщиков. Плюс радует, что новички ЦСКА — молодые ребята, а не ветераны.

У СКА и так бесподобный по меркам КХЛ состав. Тот же Прохоркин едва ли не в любом клубе КХЛ был бы первым центральным, а в СКА он начинал сезон чуть ли не пятым-шестым. Плюс Санкт-Петербург обычно усиливается уже по ходу сезона, оценивая расстановку сил и в клубе, и в Лиге. Так было с Гусевым и Зубом — лучшими зимними приобретениями СКА двух последних лет. Но, например, Калинина из системы «Торонто» клуб может подписать и намного раньше — уже летом.

На Востоке бросаются в глаза трансферы «Автомобилиста». Екатеринбург пригласил более 10 хоккеистов, среди которых отметил бы вратаря Коваржа, защитника Трямкина и форварда Григоренко. Екатеринбургу удалось выиграть борьбу за молодого защитника у «Ванкувера», сработать ещё и на нашу национальную команду. Не сомневаюсь, что Трямкин теперь поборется за олимпийскую путёвку. Теперь у Крикунова будет полноценная предсезонка, а затем нужно выдавать результат.

Отмечу «Югру». Учитывая географию и ограниченный бюджет, Ханты-Мансийску очень непросто работать на трансферном рынке, но, тем не менее, команда, на мой взгляд, смогла укрепиться во всех линиях. Отметил бы снайпера Скачкова и защитника Лекомцева. Это крепкие по меркам КХЛ игроки, за которых на рынке пришлось бороться. Я к Захаркину никак не отношусь, поскольку пока нет результата. То, что Захаркин принял вызов и получил шанс, заслуживает интереса. С новыми приобретениями Ханты-Мансийск имеет все возможности побороться за плей-офф», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.