Игроки «Оттавы» Карлссон, Сеси и Брассар готовы сыграть с «Питтсбургом»

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше рассказал о состоянии травмированных хоккеистов команды.

Защитники Эрик Карлссон и Коди Сеси, а также форвард Дерик Брассар готовы сыграть в шестом матче серии финала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз». Все эти игроки не смогли доиграть пятый матч серии.

Помимо этого ожидается, что в матче может принять участие защитник Марк Боровецки, который в последний раз выходил на лёд во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». НападающийАлекс Берроуз, скорее всего, не сможет помочь своей команде в шестой игре серии.

Канадская команда уступает в серии со счётом 2-3.