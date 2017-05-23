Защитник Григорьев вновь стал игроком «Торпедо»

Защитник Михаил Григорьев вернулся в «Торпедо». Хоккеист выступал за команду в 2013-2015 годах. Григорьев принял контрактное предложение. Об этом информирует официальный сайт клуба.

26-летний игрок обороны (бронзовый призёр чемпионатов МХЛ 2010 и 2011 годов, участник Кубка Вызова-2010, бронзовый призёр чемпионата КХЛ 2010 года и обладатель Кубка Гагарина-2011) последние два сезона выступал за «Локомотив», «Авангард» и «Адмирал» — 11 очков в 91 матче. За «Торпедо» Григорьев провёл 107 матчей, набрав 21 (11+10) очко.