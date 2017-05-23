Чернышенко: КХЛ может принять непопулярные решения к клубам с госфинансированием

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможных изменениях в составе участников лиги, отметив, что не все клубы, получающие государственное финансирование, эффективно расходуют средства.

«Недавний пример с китайским „Куньлунем“ расширил наши возможности в плане маркетинга и привлечения денег — мы можем зарабатывать на азиатских рынках. Бюджеты клубов на 52% зависят от госфинансирования, и не все клубы эффективно расходуют эти средства. Буквально завтра на совете директоров КХЛ мы будем обсуждать комплекс мер. Возможно, придётся принимать непопулярные решения.

Будут недовольные клубы, которым придётся играть в непопулярных лигах, но высвободятся бюджетные средства, будет оздоровлена лига. Повысится привлекательность. А средства от госфинансирования клубов можно будет направить на развитие резервов", — цитирует Чернышенко ТАСС.