Чернышенко: 24 клуба — оптимальное число участников КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, сколько клубов будет оптимально для лиги.

«Оптимальное количество клубов, которые могли бы быть в лиге, — 24. Это было математически рассчитано при анализе большого количества данных. Пересмотр количества клубов и оптимизация составов клубов, по комплексной оценке, позволит решить вопрос с сокращением расходов, которые идут на компенсации игрокам. При этом будет стимулироваться рынок труда. Топ-40 игроков лиги получали бы больше, чем сейчас, и сохранялась бы конкурентоспособность», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.