Пашков: не уверен, что при новом тренере в ЦСКА появится система

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил трансферную кампанию клубов КХЛ. Не забыл Пашков и о ЧМ-2017.

«ЦСКА на распутье, в сплошной зоне дискомфорта. И кадрового, и хоккейно-идеологического. Все карты в ЦСКА спутало непродуманное увольнение Дмитрия Квартальнова. Качественного специалиста клуб, похоже, не нашёл — и уже долгое время стесняется кого-либо назначить. Другой момент, нарушивший все расстановки, — очень сильное выступление на чемпионате мира Киселевича, Андронова и Телегина. Они наглядно показали, что качество тренерской работы в ЦСКА в прошедшем сезоне было высоким. И вот тогда встаёт именно идеологический вопрос: а зачем нужно было убирать Квартальнова? Раньше в ЦСКА была хотя бы какая-то система. Появится ли она в будущем при новом тренере? Пока не уверен.

Стараюсь внимательно следить за селекцией команд, подмечать детали. Мне кажется, не все заметили ход «Авангарда» с приобретением шведского форварда Эверберга. Омск первым просчитал, что титул выиграют именно шведы, и ушёл с чешского направления на в общем-то нехарактерное для России шведское. Не удивлюсь, если теперь скандинавский рынок станет в КХЛ более популярным, а у Омска появятся последователи. Соботку после сезона в КХЛ и плей-офф в НХЛ на ЧМ трудно было узнать — он был измотанным. Как и Кемпны, который год назад после сезона в «Авангарде» смотрелся более ярко, чем теперь, отыграв дебютный год в «Чикаго». Наверное, от этих игроков Омск получил по максимуму — и вовремя с ними расстался.

Шипачёв в «Вегасе», Дадонов уходит, Гавриков в СКА? Таблица трансферов КХЛ Шипачёв покинул СКА, Дадонов проследует за ним, Гарбутт перешёл в «Сочи», Кундратек в «Торпедо», а Фролов в «Кузню» — таблица переходов КХЛ.

Жду отчёта тренерского штаба, который должен выступить перед широкой аудиторией специалистов. Знаю, что со сборной России на всех турнирах этого сезона был Анатолий Букатин, другие опытные представители хоккейной науки. Если вновь будет молчать тренерский штаб, то обязаны заговорить они, ученые. Писать 65-страничные брошюры, разъяснять все нюансы, оставлять всё следующим поколениям. Иначе никакой общественной дискуссии и реальной подготовки к Олимпиаде-2018 так и не будет», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.