Хоффман: «Оттава» умеет быстро перестраиваться после тяжёлых поражений

Форвард «Оттавы Сенаторз» Майк Хоффман прокомментировал победу в шестом матче финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (2:1, 3-3).

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в 6-м матче серии с «Оттавой»

«Было здорово одержать столь важную победу. Мы уже не раз доказывали, что умеем быстро перестраиваться после тяжёлых поражений, парни знают, что нужно делать в таких ситуациях.

Мы не задумывались о том, что нам необходимо одержать две победы подряд, чтобы выйти в финал Кубка Стэнли. Все внимание уделялось конкретной игре, и это, очевидно, помогло добиться успеха», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.