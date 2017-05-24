Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в 6-м матче серии с «Оттавой»

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Оттаве Сенаторз» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Евгений Малкин на 25-й минуте вывел «Пингвинз» вперёд. «Сенаторз» сравняли счёт на 34-й минуте — отличился Бобби Райан. Победный для «Оттавы» гол на 42-й минуте забил Майк Хоффман.

Счёт в серии стал ничейным — 3-3. Решающий матч противостояния будет сыгран на площадке «Питтсбурга» 26 мая.