Агент Смита: Брендан готов остаться в «Рейнджерс»

Агент защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендана Смита Антон Тун сообщил, что его клиент не против и дальше выступать за команду из Нью-Йорка.

«Брендан готов остаться в команде. Уверен, что поговорю с Джеффом Гортоном на следующей неделе, и тогда посмотрим, сможем ли мы что-нибудь придумать», – сказал Тун.

В ходе сезона-2016/17 Смит перешёл из «Детройт Ред Уингз» в «Рейнджерс» в результате обмена. В регулярном чемпионате защитник провёл 51 матч и набрал 9 (3+6) очков. В 12 матчах плей-офф на счету игрока 4 (0+4) очка. 1 июля 28-летний игрок может выйти на рынок свободных агентов.