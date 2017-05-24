Чернышенко: клубы, не погасившие долги до 1 июля, оштрафуем на 20 % от их суммы

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, как будут штрафовать клубы, которые имеют задолженности.



«Принято серьёзное решение. У нас есть семь клубов, которые регулярно задерживают выплаты хоккеистам. Средняя продолжительность задолженностей составляет больше 200 дней. Общий размер задолженностей в этом сезоне беспрецедентный: более миллиарда рублей. Лига не будет с этим мириться. На клубы, которые не погасят задолженность до 1 июля, будет наложен штраф в размере 20 % от суммы задолженностей перед игроками», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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