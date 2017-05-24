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Есмантович: линия ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина, вопрос с посещаемостью решим

24 мая 2017, среда. 19:20. Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал низкие показатели посещаемости «армейского» клуба.

«К новой системе рейтинга клубов КХЛ отношусь совершенно нормально. Отработали большой объём статистики, нам её показали воочию. Это современная шкала перспективного направления нашего хоккея. Я это поддерживаю и считаю, что всё предоставленное лигой находится на высочайшем уровне. Посещаемость ЦСКА? Будем решать этот вопрос. Посещаемость можно решить несколькими вопросами: ценами на билеты, маркетинговыми вещами. Понимаем, что у нас есть момент, который должны подправить.

Линия ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина. Об интересе к Киселевичу и Андронову из НХЛ слышу от вас. Наверное, они есть. Но я к ним никакого отношения не имею. Это два наших хоккеиста, у них контракты. Доволен, как они, а также Сорокин и тренер Никитин проявили себя на чемпионате мира», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК ЦСКА Игорь Есмантович Игорь Никитин Видео
Новости. Хоккей
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