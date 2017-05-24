«Салават Юлаев» работает над вратарским вопросом

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал селекцию клуба в межсезонье. Контракт со шведским голкипером Никласом Сведбергом будет длиться ещё один год.



«Селекция никогда не заканчивается, никто не знает, вдруг кто-то появится на рынке. Вратарь? Мы работаем над этим вопросом», — передаёт слова Вайсфельда корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 1-4.

Вайсфельд: сила Вестерлунда – в системности, он знает российский рынок Приглашение Вестерлунда, гениальность Капризова и трансферные новости клуба – в интервью с генменеджером «Салавата» Леонидом Вайсфельдом.