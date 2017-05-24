Обладателями приза «Золотой свисток» стали Сергей Кулаков и Дмитрий Сивов, получившие награду лучшему судье (приз имени Андрея Старовойтова) и лучшему линейному судье (приз имени Михаила Галиновского) чемпионата Континентальной хоккейной лиги—2016/17.
Лауреатами премии «Золотой свисток» лучшему судье Континентальной хоккейной лиги ранее становились Эдуард Одиньш (4 раза), Вячеслав Буланов (трижды) и Алексей Анисимов.
Сергей Кулаков — арбитр из Твери, Дмитрий Сивов является уроженцем города Москвы.