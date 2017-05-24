Сроки восстановления Антона Белова составят четыре-шесть недель

Защитник петербургского СКА и сборной России Антон Белов рассказал о сроках своего восстановления после травмы. Хоккеист получил повреждение на чемпионате мира по хоккею — 2017 в матче с командой Финляндии за бронзовые медали турнира.



«Чувствую себя уже лучше. Это только та травма, которую вы видите. Ещё есть травма, по поводу которой через неделю я поеду в Германию. Мои сроки восстановления составят четыре-шесть недель», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Белов был заметным героем церемонии закрытия девятого сезона Континентальной хоккейной лиги, получив сразу несколько наград, в том числе за самый крупный в лиге показатель полезности.

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