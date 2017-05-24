Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сроки восстановления Антона Белова составят четыре-шесть недель

24 мая 2017, среда. 23:31. Хоккей

Защитник петербургского СКА и сборной России Антон Белов рассказал о сроках своего восстановления после травмы. Хоккеист получил повреждение на чемпионате мира по хоккею — 2017 в матче с командой Финляндии за бронзовые медали турнира.

«Чувствую себя уже лучше. Это только та травма, которую вы видите. Ещё есть травма, по поводу которой через неделю я поеду в Германию. Мои сроки восстановления составят четыре-шесть недель», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Белов был заметным героем церемонии закрытия девятого сезона Континентальной хоккейной лиги, получив сразу несколько наград, в том числе за самый крупный в лиге показатель полезности.

Вечер закрытия сезона КХЛ! Как это было
В Москве прошёл совет директоров КХЛ и торжественная церемония закрытия девятого сезона лиги. Всё самое интересное – в нашем онлайне.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА Антон Белов
Новости. Хоккей
24 мая 2017, среда
23:47 Белов: в КХЛ судят лучше, чем на ЧМ, где люди валяются от любого прикосновения
23:31 Сроки восстановления Антона Белова составят четыре-шесть недель
23:20 Обладателями приза «Золотой свисток» стали Сергей Кулаков и Дмитрий Сивов
22:58 Форвард Артём Манукян стал лучшим игроком сезона Молодёжной лиги
22:32 Определена символическая сборная КХЛ сезона-2016/17
22:22 Форвард «Адмирала» Ткачёв признан лучшим новичком сезона-2016/17
22:21 Форвард «Магнитки» Коварж получил награду «Железный человек»
22:11 Хоккеист Каннингем, потерявший ногу, стал скаутом «Аризоны»
21:54 Лучшим руководителем хоккейного клуба в КХЛ стал Роман Ротенберг
21:35 Лучшим тренером сезона признан Олег Знарок
21:24 Буше: игроки «Оттавы» могли опустить руки, но выбрали борьбу до конца
21:00 «Лучшей тройкой» регулярного чемпионата признано звено Гусев – Шипачёв – Дадонов
20:46 Василий Кошечкин признан лучшим вратарём сезона в КХЛ
20:37 Сергей Мозякин стал обладателем приза «Золотая клюшка»
20:30 Савицкис: жёсткий потолок зарплат нужен, чтобы сделать КХЛ коммерческой лигой
20:02 Мозякин: моё самочувствие уже лучше
19:54 Курри: сокращение числа участников поможет КХЛ в спортивном отношении
19:43 Зиновьев: исключение «Кузни» идёт вразрез с регламентом, это проступок лиги
19:35 Филипенко: с настроением, что «Югру» могут убрать через сезон, лучше не работать
19:34 «Динамо» (Рига) в ближайшее время объявит нового главного тренера
19:28 ЦСКА хочет переподписать Капризова, Кутузова, Сорокина и Да Косту
19:23 «Салават Юлаев» работает над вратарским вопросом
19:20 Есмантович: линия ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина, вопрос с посещаемостью решим
19:16 Вайсфельд: когда нет команды топ-уровня, то интерес к хоккею в регионе падает
19:14 ЦСКА не рассматривал кандидатуры Вячеслава Быкова на пост главного тренера
19:06 Новиков: «Кузня» разрушалась планомерно, ситуация и люди оказались сильнее
19:00 Бадюков: с этической точки зрения, исключение «Металлурга» Нк — неправильный шаг
18:45 Бобровский: исключение «Кузни» — ужасная новость для клуба, города и области
18:29 «Медвешчак» попрощался с КХЛ
18:22 Прохоров: в ближайшее время планирую вернуться к тренерской деятельности
18:21 Кожевников: если у «Кузни» нет финансирования, зачем команде мучиться?
18:17 Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
18:13 Чернышенко: в ВХЛ затраты ниже, «Кузня» может направить деньги на развитие школы
17:59 Путин вручил Третьяку орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
17:57 Чернышенко: клубы, не погасившие долги до 1 июля, оштрафуем на 20 % от их суммы
17:54 График вступления/выхода клубов в КХЛ с 2017 по 2021 год
17:51 Головков: на основании чего исключили «Кузню»? Она давала столько игроков!
17:49 Обнародован план развития КХЛ с 2017 по 2023 год
17:37 С сезона-2018/19 КХЛ планирует сократить количество клубов до 24
17:30 Салливан: Малкин мог забить сегодня больше, у него было много шансов
17:22 К сезону-2020/21 потолок зарплат КХЛ снизится до 600 млн рублей
17:13 «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург» исключены из КХЛ
17:00 Хоффман: я бросал шайбу в створ ворот и просто ждал Клаэссона
16:50 Кросби: обострение игры — естественный процесс в серии с «Оттавой»
16:15 Быков признался, что не хочет бросать камни в огород коллеги и друга Знарка
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017