Пашков: исключение «Металлурга» Нк — удар по развитию и имиджу нашего хоккея

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал исключение из КХЛ новокузнецкого «Металлурга».



«Город потеряет команду, которая существовала много лет. Думаю, это будет иметь серьёзные последствия для хоккея и для людей, которые симпатизирует этой команде в городе. Думаю, болельщики в Новокузнецке будут возмущены. В какой форме это выразится, можем только гадать. Во всяком случае этот шаг — удар по развитию нашего вида спорта, по имиджу хоккея в Кемеровской области. «Металлург» не просто решал социальные задачи, но и готовил резерв для сборных команд и для других клубов. Здесь последствия могут быть серьёзными. Неприятные и очень неожиданные новости», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



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