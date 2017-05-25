«Йокерит» расторг контракт с Хишоном, «Югра» — с Ибрагимовым

«Йокерит» и нападающий Джоуи Хишон, «Югра» и защитник Ринат Ибрагимов расторгли контракты по соглашению сторон. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

25-летний Хишон провёл в «Йокерите» один сезон, набрав 9 (3+6) очков в 48 играх регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл один матч.

31-летний Ибрагимов в прошедшем сезоне выступал за ХК «Сочи» и «Югру», провёл в общей сложности 21 матч, сделал три передачи и заработал показатель полезности "+1". В феврале он расторг контракт с ханты-мансийской командой и перешёл в «СКП Попрад», а в начале мая заключил новое однолетнее соглашение с «Югрой».