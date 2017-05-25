Лучшие голы чемпионата мира по хоккею — 2017

Завершился чемпионат мира по хоккею 2017 года. Сборная России второй год подряд завоевала бронзовые медали, обыграв финнов в матче за бронзу со счётом 5:3. В финале шведы победили канадцев (2:1 Б).
Представляем вашему вниманию лучшие голы мирового первенства:
10. Колтон Парэйко (Канада) в матче с Норвегией.
9. Ян Муршак (Словения) в матче со Швейцарией.
8. Никлас Хардт (Дания) в матче с Италией.
7. Александер Райшенберг (Норвегия) в матче со Словенией.
6. Андрес Амбюль (Швейцария) в матче с Беларусью.
5. Никита Гусев (Россия) в матче с США.
4. Клейтон Келлер (США) в матче с Данией.
3. Вильям Нюландер (Швеция) в матче с Данией.
2. Джонни Годро (США) в матче со Словакией.
1. Вильям Нюландер в матче со Швейцарией.
Видео лучших голов ЧМ-2017 можно посмотреть на «Чемпионате».