Лучшие голы чемпионата мира по хоккею — 2017

Завершился чемпионат мира по хоккею 2017 года. Сборная России второй год подряд завоевала бронзовые медали, обыграв финнов в матче за бронзу со счётом 5:3. В финале шведы победили канадцев (2:1 Б).

Представляем вашему вниманию лучшие голы мирового первенства:

10. Колтон Парэйко (Канада) в матче с Норвегией.

9. Ян Муршак (Словения) в матче со Швейцарией.

8. Никлас Хардт (Дания) в матче с Италией.

7. Александер Райшенберг (Норвегия) в матче со Словенией.

6. Андрес Амбюль (Швейцария) в матче с Беларусью.

5. Никита Гусев (Россия) в матче с США.

4. Клейтон Келлер (США) в матче с Данией.

3. Вильям Нюландер (Швеция) в матче с Данией.

2. Джонни Годро (США) в матче со Словакией.

1. Вильям Нюландер в матче со Швейцарией.

10 лучших игроков чемпионата мира – 2017 Игроки, чья игра стала украшением всего чемпионата мира — 2017. Лундквист, Киселевич, Нюландер и другие.

Видео лучших голов ЧМ-2017 можно посмотреть на «Чемпионате».