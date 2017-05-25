Тимченко: КХЛ развивается в правильном направлении, сборная взяла вторую бронзу

Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко поделился мнением о развитии лиги, отметив бронзу сборной России на ЧМ.



«Мне кажется, наша лига развивается в совершенно правильном направлении. У нас сборная второй год подряд становится бронзовым призёром чемпионата мира. Да, рассчитывали на большее, но зато стабильность, всё стабильно получается. По-моему, 84 игрока из КХЛ выступали на чемпионате мира, это показатель», — рассказал Тимченко на вечере закрытия девятого сезона Континентальной хоккейной лиги.

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