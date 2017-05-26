Севанькаев: путь в сборную из Хабаровска короче, чем из Челябинска

Новичок «Амура» форвард Артём Севанькаев прокомментировал свой переход в хабаровскую команду. Также хоккеист поделился впечатлениями от плей-офф НХЛ и ЧМ-2017.

«Находился в отпуске, позвонили челябинские друзья, говорят: «Сев, тебя обменяли». Чуть раньше о такой возможности говорил и мой агент, так что удивлён не был. Моя реакция? Обрадовался. Вижу только плюсы. Другая команда, другой город, новый этап в карьере. Перелёты? Говорил по этому поводу с ребятами. Да, сначала пара тяжёлых перелётов будет, но затем ко всему привыкаешь, это становится и работой, и отдыхом. Мне посчастливилось познакомиться с президентом «Амура» Александром Могильным, немного пообщаться. Он дал мне несколько хороших советов и пожелал удачи.

Во второй половине прошлого чемпионата клуб пошумел на всю Лигу, одержал серию громких побед. Это молодая и быстрая команда. Уверен, что с такой игрой команда обязательно пробьётся в плей-офф. Вообще же Хабаровск напомнил мне родной Челябинск. Хоккей на Дальнем Востоке — вид спорта номер один, трибуны всегда заполнены, ажиотаж. Ещё со школы знаю Леху Бывальцева, не раз выходили друг против друга. Против Олега Ли играл в МХЛ, да и с некоторыми другими ребятами тоже пересекался. Судя по последним событиям, путь в сборную из Хабаровска короче, чем из Челябинска. Хотел бы поблагодарить воспитавший меня «Трактор», который отпустил в «Амур», где свой шанс я обязан не упустить.

Рамо перешёл в «Йокерит», а Эверберг – в «Авангард»! Таблица трансферов КХЛ «Йокерит» и «Куньлунь» усилили состав, «Авангард» пополнился чемпионом мира – таблица переходов КХЛ уже без «Кузни» и «Медвешчака».

За ЧМ-2017 следил, как и за плей-офф НХЛ. В Германии больше всех понравилась игра Артемия Панарина и Уильяма Нюландера.Что касается полуфинала Россия — Канада, то в третьем периоде игру нашей команды сломали очень спорные удаления. При такой яркой игре третье место — не совсем объективный результат. В НХЛ больше других слежу за «Чикаго», «Вашингтоном» и «Питтсбургом». Внимательно слежу за «Нэшвиллом», который с 16-й позиции в сетке вышел в финал, да и «Оттава» вопреки всем прогнозам пробилась очень далеко. Отличный пример для «Амура», — цитирует игрока Russia-Hockey.