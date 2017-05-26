Мирослав Шатан может стать генменеджером сборной Словакии

Мирослав Шатан может стать генеральным менеджером сборной Словакии по хоккею. Исполнительный комитет федерации хоккея Словакии одобрил переговорный процесс с Шатаном. Он участвовал в формировании сборной Европы на Кубке мира по хоккею. Команда дошла до финала, где уступила канадцам. На ЧМ-2017 словацкая национальная команда не вышла из группы.

«Рад, что исполнительный комитет уверен в кандидатуре Шатана. Если он согласится, ему обещан кредит доверия», — отметил генеральный секретарь федерации Мирослав Валишек.