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Лучшие сейвы ЧМ-2017 по хоккею

26 мая 2017, пятница. 16:29. Хоккей

«Чемпионат» продолжает подводить итоги чемпионата мира по хоккею 2017 года. Чемпионом стала национальная команда Швеции, канадцы заняли второе место.

Сборная России второй год подряд заняла третье место. Команда Олега Знарка переиграла шведов, немцев, итальянцев, словаков, датчан, латвийцев, финнов. Россияне проиграли всего два матча — американцам и канадцам.

«Чемпионат» предлагает очередное видео — лучшие сейвы чемпионата мира.

Также видео лучших сейвов чемпионата мира доступно по следующей ссылке.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЧМ-2017
Новости. Хоккей
26 мая 2017, пятница
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