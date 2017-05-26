Вратарь Гелашвили продлил контракт с «Сарыаркой»

Вратарь «Сарыарки» Георгий Гелашвили подписал новый контракт с карагандинским клубом. Об этом сообщает официальный сайт клуба высшей хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом Высшей хоккейной лиги из Караганды рассчитано на один год.

В прошлом сезоне 34-летний воспитанник челябинсокого хоккея сыграл 27 матчей в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги и и 4 матча в розыгрыше Кубке Братины. В КХЛ Гелашвили выступал за «Локомотив», «Магнитку», «Торпедо» и «Югру». Вместе с ярославской командой вратарь дошёл до финала розыгрыша Кубка Гагарина в первый сезон КХЛ.